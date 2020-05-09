Tom & Emily Morning Show – Weekend Rewind
This Saturday morning (05/09/20) on the 95 WIIL ROCK Tom & Emily Morning Show Weekend Rewind:
6AM
Fake FBI Date
FLOTD Druken Submission
You Win Nothing Marys Turn
7AM
Tom Sings Donkey Song
Mr Skin Quarantine T And A PT 1
8AM
Mr Skin Quarantine T And A PT 2
Stino Corona Check In 042920
9AM
Emilys Penis Tree
Max Loves Zipties
OPT Nurse COVID Info
If you missed your favorite bit, or want to hear more old crap check out our Weekend Rewind page: https://www.95wiilrock.com/shows/weekend-rewind/