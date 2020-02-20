St Baldrick’s – Autographed ROCK STAR BAR auction! LAST CALL!!!
ST. BALDRICK’S – Tom & Emily Morning Show!
HELP IN THE FIGHT AGAINST CHILDHOOD CANCER!
TOM KIEF FROM THE 95 WIIL ROCK – TOM & EMILY MORNING SHOW IS GOING TO SHAVE HIS HEAD FOR ST BALDRICK’S AGAIN THIS YEAR!
TO HELP RAISE MONEY WE ARE AUCTIONING OFF THIS “ROCK STAR BAR” DONATED BY MILLS PALLET.
THIS PALLET BAR HAS BEEN AUTOGRAPHED BY MANY OF THE BANDS WHO HAVE PLAYED 95 WIILROCK STUDIO EAST INCLUDING:
SHINEDOWN – ( BRENT AND ZACH )
SCOTT STAPP
P.O.D
SHIM
LOCAL H
BUCKCHERRY
SOIL
HINDER
DIRTY HONEY
WAYLAND
TYLER BRYANT AND THE SHAKEDOWN
AWAKE AT LAST
BRKN LOVE
SPIRIT ANIMAL
DIAMANTE
THE TEMPERANCE MOVEMENT
NINE SHRINES
MADAME MAYHEM
MAKE YOUR BID BY E-MAILING YOUR NAME & BID AMOUNT TO TOM@95WIILROCK.COM THE AUCTION WILL CLOSE AT 9:45am ON FRIDAY 2/21. (THE HIGH BID WILL NOT IMMEDIATELY BE UPDATED ON LINE). STAY TUNED TO THE 95 WIIL ROCK TOM & EMILY MORNING SHOW FOR UPDATES.
CURRENT HIGH BID IS LISTED HERE.
WANT TO GET INVOLVED WITH ST BALDRICK’S??? HOW ABOUT A DONATION…JOIN HIS TEAM… START YOUR OWN TEAM… OR JUST JOIN US FOR THE EVENT! GET ALL THE DETAILS HERE.
FUNDRAISER FOR ST. BALDRICKS FOUNDATION!
*HEAD SHAVING
*SILENT AUCTION
*50-50 RAFFLES
*MUSIC
*FOOD
*FUN
TO MAKE A DONATION, VISIT THIS WEB PAGE: https://www.stbaldricks.org/participants/TomKief2020
JOIN TOM’S TEAM HERE: https://www.stbaldricks.org/teams/95wiilrock2020
SATURDAY, MARCH 7th
THE LEGENDARY BRAT STOP
I-94 & HWY 50
KENOSHA
https://www.stbaldricks.org/events/stbaldricksexperience