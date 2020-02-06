St Baldrick’s – 2020. Join our team!

HELP IN THE FIGHT AGAINST CHILDHOOD CANCER!
TOM KIEF FROM THE 95 WIIL ROCK – TOM & EMILY MORNING SHOW IS GOING TO SHAVE HIS HEAD FOR ST BALDRICK’S AGAIN THIS YEAR! HOW ABOUT A DONATION…JOIN HIS TEAM… START YOUR OWN TEAM… OR JUST JOIN US FOR THE EVENT!
FUNDRAISER FOR ST. BALDRICKS FOUNDATION!
*HEAD SHAVING
*SILENT AUCTION
*50-50 RAFFLES
*MUSIC
*FOOD
*FUN
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JOIN TOM’S TEAM HERE: https://www.stbaldricks.org/teams/95wiilrock2020
SATURDAY, MARCH 7th
THE LEGENDARY BRAT STOP
I-94 & HWY 50
KENOSHA
https://www.stbaldricks.org/events/stbaldricksexperience