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St Baldrick’s – 2020. Join our team!

Feb 6, 2020 @ 8:18am
ST. BALDRICK’S – Tom & Emily Morning Show!

HELP IN THE FIGHT AGAINST CHILDHOOD CANCER!

TOM KIEF FROM THE 95 WIIL ROCK – TOM & EMILY MORNING SHOW IS GOING TO SHAVE HIS HEAD FOR ST BALDRICK’S AGAIN THIS YEAR! HOW ABOUT A DONATION…JOIN HIS TEAM… START YOUR OWN TEAM… OR JUST JOIN US FOR THE EVENT!

FUNDRAISER FOR ST. BALDRICKS FOUNDATION!
*HEAD SHAVING
*SILENT AUCTION
*50-50 RAFFLES
*MUSIC
*FOOD
*FUN

TO MAKE A DONATION, VISIT THIS WEB PAGE:  https://www.stbaldricks.org/participants/TomKief2020

JOIN TOM’S TEAM HERE:  https://www.stbaldricks.org/teams/95wiilrock2020

SATURDAY, MARCH 7th

THE LEGENDARY BRAT STOP
I-94 & HWY 50
KENOSHA

https://www.stbaldricks.org/events/stbaldricksexperience

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