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***ONLY A FEW TIX REMAIN*** 95 WIIL ROCK TOM & EMILY MORNING SHOW – 16th ANNUAL ST PATRICK’S BROADCAST!

Mar 7, 2021 @ 1:55pm

ONLY A FEW TIX REMAIN!!!

ONLY 95 TICKETS WILL BE SOLD! GET TIX HERE!

ST PATRICK’S DAY PARTY WITH THE TOM & EMILY MORNING SHOW! 95 WIIL ROCK TOM & EMILY MORNING SHOW – 16th ANNUAL ST PATRICK’S BROADCAST LIVE FROM MICKEY FINN’S.

A TICKETED EVENT THIS YEAR – ONLY 95 TICKETS WILL BE SOLD TO ALLOW FOR SOCIAL DISTANCING.

$50 TICKET INCLUDES:
FULL BREAKFAST BUFFET
LIMITED EDITION EVENT T-SHIRT (SIZES FIRST COME FIRST SERVE)
OPEN BAR FROM 7 TO 11AM*

GET TIX HERE!

SPECIAL ALL-DAY IRISH MENU AT MICKEY FINNS

ST. PATRICK’S DAY FUN & PRIZES!

THANKS to Mickey Finn’s for the donation of $1 from every WIIL ROCK Doppelbock sold this past year!

Head into Mickey Finn’s and have a pint of “St Pat’s Irish Ale”.   A buck from each pint & $2 from every 4 pack will go to St Baldrick’s!

GET TIX HERE!

THANKS: AMME PROMOTIONS

*No Shots
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