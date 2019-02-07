F*** CANCER!!!

ST. BALDRICK’S – Tom & Emily Morning Show!
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*HEAD SHAVING
*SILENT AUCTION
*50-50 RAFFLES
*MUSIC
*FOOD
*FUN
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SATURDAY, MARCH 2nd
THE LEGENDARY BRAT STOP
I-94 & HWY 50
KENOSHA
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