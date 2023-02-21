Call In Sick NOW for 03/17/23…
February 21, 2023 9:50AM CST
WIIL ROCK MORNING SHOW – 18TH ANNUAL ST PATRICKS PARTY LIVE FROM MICKEY FINNS!
FRIDAY 3/17/23…. it will be EPIC!
(Uhhh Ohhhhh… It’s on a Friday this year)
WIIL ROCK MORNING SHOW – BROADCASTING LIVE 7 to 10am
FREE 95 WIIL ROCK…THEE SHAMROCK STATION T-SHIRTS FOR THE FIRST 95 PEOPLE
TRY SOME OF MICKEY FINNS – “TOM’S IRISH GOODBYE” BEER – A PORTION OF EVERY TOM’S IRISH GOODBYE GOES TO ST BALDRICK’S.
FREE IRISH BREAKFAST (WHILE IT LASTS)
SPECIAL ALL-DAY IRISH MENU
FRIDAY MORNING, MARCH 17TH – DOORS OPEN AT 7am
MICKEY FINN’S – MILWAUKEE AVE IN LIBERTYVILLE
THANKS to AMME PROMOTIONS