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Call In Sick NOW for 03/17/23…

February 21, 2023 9:50AM CST
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Call In Sick NOW for 03/17/23…

WIIL ROCK MORNING SHOW – 18TH ANNUAL ST PATRICKS PARTY LIVE FROM MICKEY FINNS!

FRIDAY 3/17/23….   it will be EPIC!

(Uhhh Ohhhhh… It’s on a Friday this year)

WIIL ROCK MORNING SHOW – BROADCASTING LIVE 7 to 10am

FREE 95 WIIL ROCK…THEE SHAMROCK STATION T-SHIRTS FOR THE FIRST 95 PEOPLE

TRY SOME OF MICKEY FINNS – “TOM’S IRISH GOODBYE” BEER – A PORTION OF EVERY TOM’S IRISH GOODBYE GOES TO ST BALDRICK’S.

FREE IRISH BREAKFAST (WHILE IT LASTS)

SPECIAL ALL-DAY IRISH MENU

FRIDAY MORNING, MARCH 17TH – DOORS OPEN AT 7am

MICKEY FINN’S – MILWAUKEE AVE IN LIBERTYVILLE

THANKS to AMME PROMOTIONS

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