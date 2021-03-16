A FEW TIX Are Still Available!!! Get YOURS NOW!!!

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ST PATRICK’S DAY PARTY WITH THE TOM & EMILY MORNING SHOW! 95 WIIL ROCK TOM & EMILY MORNING SHOW – 16th ANNUAL ST PATRICK’S BROADCAST LIVE FROM MICKEY FINN’S.
A TICKETED EVENT THIS YEAR – ONLY 95 TICKETS WILL BE SOLD TO ALLOW FOR SOCIAL DISTANCING.
$50 TICKET INCLUDES:
FULL BREAKFAST BUFFET
LIMITED EDITION EVENT T-SHIRT (SIZES FIRST COME FIRST SERVE)
OPEN BAR FROM 7 TO 11AM*
SPECIAL ALL-DAY IRISH MENU AT MICKEY FINNS
ST. PATRICK’S DAY FUN & PRIZES!
THANKS: AMME PROMOTIONS