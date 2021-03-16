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A FEW TIX Are Still Available!!! Get YOURS NOW!!!

Mar 16, 2021 @ 10:15am

A FEW Tix Have Become Available!!! Get YOURS NOW!!!  ONLY A FEW ARE LEFT!

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ST PATRICK’S DAY PARTY WITH THE TOM & EMILY MORNING SHOW! 95 WIIL ROCK TOM & EMILY MORNING SHOW – 16th ANNUAL ST PATRICK’S BROADCAST LIVE FROM MICKEY FINN’S.

A TICKETED EVENT THIS YEAR – ONLY 95 TICKETS WILL BE SOLD TO ALLOW FOR SOCIAL DISTANCING.

$50 TICKET INCLUDES:
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LIMITED EDITION EVENT T-SHIRT (SIZES FIRST COME FIRST SERVE)
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