95 WIIL ROCK Fall Road Trip – CABO 2020 – LIMITED AMOUNT OF ADDITIONAL SPACE ADDED!!
WE ARE GOING TO CABO!
THIS FALL THE 95 WIIL ROCK TOM & EMILY MORNING SHOW IS HEADED TO CABO… AND WE WANT YOU TO COME ALONG!!!
OUR ORIGINAL ALLOTMENT OF SPACE ON THE TRIP IS SOLD OUT… BUT TRAVEL LEADERS HAS ADDED A LIMITED AMOUNT OF ADDITIONAL SPACE!
A FEW OCEAN VIEW SUITES WITH A CHICAGO DEPARTURE ARE AVAILABLE ON A FIRST COME FIRST SERVED BASIS. CALL TRAVEL LEADERS AT 833-T-L-TRIPS OR CLICK THIS LINK TO RESERVE YOUR SPACE NOW. THIS SPACE WILL GO FAST.
THE 95 WIIL ROCK – TOM AND EMILY MORNING SHOW FALL ROAD TRIP TO THE RIU SANTA FE CABO… ALL-INCLUSIVE!
October 10th – 17th
AIRFARE, MEALS, AND EVEN YOUR DRINKS ARE ALL INCLUDED.
*Round-trip flights from Chicago or Milwaukee (Milwaukee is sold out)
*Six restaurants, including 4 a la carte (Mexican, Italian, Japanese & Steak)
*Ten bars, including night club and THREE swim-up bars.
*Seven pools. Jacuzzi (& 3 swim up bars)
*In room mini bar… INCLUDED!!!
*Daily activities program, nightly shows and live music
*Splash Water World with water slides
*Private 95 WIIL ROCK exclusive events.
*Pacha nightclub
*24-hour snacks
*FREE wi-fi
*There is a spa on site (fee)
GET TRIP DETAILS OR BOOK ONLINE HERE AND CALL TRAVEL LEADERS AT 833-T-L-TRIPS.
THANKS TO: TRAVEL LEADERS, FUNJET VACATIONS & THE RIU SANTA FE CABO