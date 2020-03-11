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95 WIIL ROCK Fall Road Trip – CABO 2020 – LIMITED AMOUNT OF ADDITIONAL SPACE ADDED!!

Mar 11, 2020 @ 8:22am

WE ARE GOING TO CABO!

THIS FALL THE 95 WIIL ROCK TOM & EMILY MORNING SHOW IS HEADED TO CABO… AND WE WANT YOU TO COME ALONG!!!

OUR ORIGINAL ALLOTMENT OF SPACE ON THE TRIP IS SOLD OUT… BUT  TRAVEL LEADERS HAS ADDED A LIMITED AMOUNT OF ADDITIONAL SPACE!

A FEW OCEAN VIEW SUITES WITH A CHICAGO DEPARTURE ARE AVAILABLE ON A FIRST COME FIRST SERVED BASIS.  CALL TRAVEL LEADERS AT 833-T-L-TRIPS OR CLICK THIS LINK TO RESERVE YOUR SPACE NOW.  THIS SPACE WILL GO FAST.

THE 95 WIIL ROCK – TOM AND EMILY MORNING SHOW FALL ROAD TRIP TO THE RIU SANTA FE CABO… ALL-INCLUSIVE!

October 10th – 17th

AIRFARE, MEALS, AND EVEN YOUR DRINKS ARE ALL INCLUDED.
*Round-trip flights from Chicago or Milwaukee (Milwaukee is sold out)
*Six restaurants, including 4 a la carte (Mexican, Italian, Japanese & Steak)
*Ten bars, including night club and THREE swim-up bars.
*Seven pools.  Jacuzzi (& 3 swim up bars)
*In room mini bar… INCLUDED!!!
*Daily activities program, nightly shows and live music
*Splash Water World with water slides
*Private 95 WIIL ROCK exclusive events.
*Pacha nightclub
*24-hour snacks
*FREE wi-fi
*There is a spa on site (fee)

GET TRIP DETAILS OR BOOK ONLINE HERE AND CALL TRAVEL LEADERS AT 833-T-L-TRIPS.

THANKS TO: TRAVEL LEADERS, FUNJET VACATIONS & THE RIU SANTA FE CABO

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