95 WIIL Rock 4th of July Block Party Weekend
CELEBRATE THE FOURTH OF JULY WEEKEND WITH BLOCKS OF ROCK FROM YOUR FAVORITE WIIL ROCK BANDS
FOURTH OF JULY WEEKEND STARTING AT 10AM ON THURSDAY AND GOING ALL WEEKEND LONG UNTIL MIDNIGHT ON SUNDAY!
WHETHER YOU’RE GRILLING, BOATING, RIDING, DRIVING, HANGING WITH THE FAMILY, WATCHING FIREWORKS, WHATEVER YOU’RE DOING TAKE WIIL ROCK WITH YOU!
THE 95 WIIL ROCK 4TH OF JULY BLOCK PARTY WEEKEND IS BROUGHT TO YOU BY SUNSET FOODS. YOUR 4TH OF JULY HEADQUARTERS. SUNSETFOODS.COM FOR LOCATIONS NEAREST YOU!