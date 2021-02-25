16th ANNUAL ST PATRICK’S BROADCAST LIVE FROM MICKEY FINN’S! Tix on sale Friday at 10am
ONLY 95 TICKETS WILL BE SOLD!
ST PATRICK’S DAY PARTY WITH THE TOM & EMILY MORNING SHOW! 95 WIIL ROCK TOM & EMILY MORNING SHOW – 16th ANNUAL ST PATRICK’S BROADCAST LIVE FROM MICKEY FINN’S.
A TICKETED EVENT THIS YEAR – ONLY 95 TICKETS WILL BE SOLD TO ALLOW FOR SOCIAL DISTANCING.
$50 TICKET INCLUDES:
FULL BREAKFAST BUFFET
LIMITED EDITION EVENT T-SHIRT (SIZES FIRST COME FIRST SERVE)
OPEN BAR FROM 7 TO 11AM*
TICKETS GO ON SALE THIS FRIDAY MORNING (2/26) AT 10AM AT MICKEYFINNSBREWERY.COM
SPECIAL ALL-DAY IRISH MENU AT MICKEY FINNS
ST. PATRICK’S DAY FUN & PRIZES!
THANKS to Mickey Finn’s for the donation of $1 from every WIIL ROCK Doppelbock sold this past year!
Head into Mickey Finn’s and have a pint of “St Pat’s Irish Ale”. A buck from each pint & $2 from every 4 pack will go to St Baldrick’s!
THANKS: AMME PROMOTIONS
*No Shots